Plus Hachenburg Global denken, lokal handeln: Klimaschutztag in Hachenburg ermuntert zum Mitmachen Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Auch Kinder und Jugendliche fanden beim ersten Klimaschutztag der Verbandsgemeinde Hachenburg interessante Angebote vor. Im Hintergrund sind die 17 Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen auf bunten Tafeln zu sehen. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: c ROEDER-MOLDENHAUER/Röder-Moldenhauer Klimaschutz erlebbar machen und dadurch Menschen zur Teilnahme motivieren: Das war die Idee hinter dem ersten Klimaschutztag der Verbandsgemeinde Hachenburg rund um das Forstamt Hachenburg/Waldbildungszentrum. Mit einer vielfältigen Mischung aus Vorträgen und Messeausstellern konnten die Organisatoren verdeutlichen, wie abwechslungsreich das Thema ist, das oftmals schon mit ganz kleinen Schritten im Alltag beginnt. Lesezeit: 3 Minuten

Aktuell, so bedauerte und gleichzeitig kritisierte Bürgermeisterin Gabriele Greis in ihrer Rede, sei der Klimaschutz in der öffentlichen Debatte „ein bisschen auf dem absteigenden Ast“. Bei der Europawahl vor wenigen Wochen habe eine Partei (gemeint war die AfD) viele Stimmen hinzugewonnen, die zuvor mit einem Ausbaustopp der Windkraft geworben habe. ...