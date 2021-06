Glasfaser-Ausbau: Zweite Vermarktungswelle beginnt

Nach verhaltenem Beginn der Vermarktungskampagne für Glasfaser-Hausanschlüsse in der Verbandsgemeinde Montabaur haben die Projektpartner die Frist für die ersten Ausbaucluster um einen Monat verlängert. Das bedeutet: Hauseigentümer in Montabaur und fast allen Stadtteilen sowie in Holler, Kadenbach und Simmern haben nun noch bis Ende Juni Zeit, einen Vertrag für einen kostenlosen oder vergleichsweise günstigen Hausanschluss abzuschließen. Erst im Juli entscheidet sich dann, in welchen Orten oder Stadtteilen der Ausbau beginnt. Ungeachtet dieser Verzögerung ist inzwischen aber auch der Clusterwettbewerb für die übrigen Ortschaften in der VG angelaufen.