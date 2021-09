In der Verbandsgemeinde Montabaur haben die Bauarbeiten zur Herstellung von Glasfaserhausanschlüssen für Internetzugänge in Gigabit-Geschwindigkeit begonnen. Der erste von drei Bauabschnitten umfasst rund 7500 Haushalte in der Montabaurer Kernstadt sowie in den Stadtteilen Horressen, Elgendorf und Eschelbach, in denen die Bagger teilweise schon angerollt sind.