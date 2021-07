Es ist eine sinnlose Tat, die viele gläubige Christen rund um Unnau sehr betroffen macht: Unbekannte haben das mehrere Meter hohe Holzkreuz in der Waldkirche beim Kleinen Wolfstein in der Nähe des Wildparks Bad Marienberg abgesägt. Ein Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Unnau fand das Kreuz am Montagmorgen umgestürzt vor.