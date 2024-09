Plus Marienstatt

Glänzender Auftakt zum Orgeltriduum: Laurent Jochum bringt Klangvielfalt in Marienstatt zur Geltung

Von Thomas Hoffmann

i Nach einem großartigen Auftakt des diesjährigen Orgeltriduums bedankte sich der Pariser Organist Laurent Jochum für den minutenlangen Beifall aus der nahezu voll besetzten Marienstatter Abteikirche. Foto: Thomas Hoffmann

Orgeltriduum, das heißt übersetzt in etwa: Die drei Tage der Orgel. Genau dieses Instrument, das gerade in der Marienstatter Ausführung so ziemlich jede Facette von sanft bis hin zu majestätisch in den verschiedensten Klangfarben bietet, stand am Sonntag einmal mehr im Mittelpunkt eines Konzertes, das in der Abteikirche kaum einen Wunsch offen lies.