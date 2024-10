Plus Bad Marienberg Gewinne beim Wasser und Abwasser erzielt: VG-Rat Bad Marienberg lobt Werke Von Nadja Hoffmann-Heidrich i 837 000 Kubikmeter Wasser haben die Verbandsgemeindewerke Bad Marienbergs 2023 an ihre Bürger verkauft. Die Erlöse haben ebenfalls zum guten Jahresergebnis beigetragen, wie es im VG-Rat hieß. Foto: Röder-Moldenhauer Krieg in der Ukraine, Inflation, Energiekrise: Das Umfeld für wirtschaftliches Handeln war im vergangenen Jahr alles andere als einfach. Dennoch ist es den Verbandsgemeindewerken Bad Marienberg mit ihrer Leiterin Sabine Schlosser an der Spitze gelungen, gute Ergebnisse für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einzufahren. Lesezeit: 3 Minuten

Dafür gab es in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwochabend von allen Fraktionen viel Lob. Für den Bereich Wasserversorgung waren die Werke zunächst noch von einem neutralen Ergebnis in Höhe von 0 Euro ausgegangen, tatsächlich konnte jedoch ein Gewinn von rund 91.000 Euro erzielt werden. Auch im Bereich Abwasserentsorgung hatten die ...