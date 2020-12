Montabaur

Mit einer Gesamtjugendstrafe von einem Jahr, die auf Bewährung ausgesetzt ist, hat das Jugendschöffengericht eine heute 22-Jährige verurteilt, die immer wieder im Internet Schmuck, Schuhe, Kleidung und Kosmetik für sich bestellte und in Empfang nahm, ohne diese zu bezahlen. Damit machte sie sich in der Zeit von März 2019 bis September 2019 des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig. Angeklagt wurden 19 Fälle, wobei es in zwei Fällen beim Versuch blieb, da der Online-Versandanbieter die Bestellung stornierte. Insgesamt ergaunerte die im unteren Westerwald lebende Heranwachsende damals Waren in einem Gesamtwert von rund 5400 Euro.