Um so wichtige Themen wie Gesundheitsvorsorge, Breitbandausbau, Ökologie und den „Wäller Markt“ geht es in der Sitzung des Westerwälder Kreistages, der nach einer längeren Pause am Freitagnachmittag coronabedingt im Bürgerhaus Wirges tagt. Zu mehreren Tagesordnungspunkten wurden von verschiedenen Fraktionen Anträge eingebracht.