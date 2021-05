Westerwaldkreis

Gesundheitsamt meldet 344 aktive Fälle – Inzidenz weiter leicht rückläufig

Die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist im Westerwaldkreis erneut leicht gefallen und bleibt stabil unter dem kritischen Wert von 100. Die gemeldete Inzidenz fiel von 70,3 am Montag über 65,9 am Dienstag auf 65,4 am Mittwoch.