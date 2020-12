Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 19:43 Uhr

Westerwaldkreis

Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen: Wieder Fälle an Wäller Schulen

Auch am Montag hat das Kreisgesundheitsamt wieder neue Corona-Fälle an Schulen im Westerwaldkreis gemeldet. Am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg sind ein Fünftklässler und ein Siebtklässler betroffen. Bislang befinden sich 35 Mitschüler und Lehrer in Quarantäne, es sind aber noch nicht alle Kontaktpersonen ermittelt. Gleiches gilt für die Berggartenschule in Siershahn und die Integrierte Gesamtschule (IGS) Selters.