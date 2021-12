Gesprächsabend machte deutlich: Gewalt kann alle Frauen betreffen

Zu einem Gesprächsabend zum Thema „Gewalt gegen Frauen in biblischen Zeiten und heute“ hatten die Evangelische Familien- und Erwachsenenbildung im Dekanat Westerwald und das Frauenzentrum Beginenhof in Westerburg eingeladen. Rund ein Dutzend Frauen tauschten sich im evangelischen Gemeindehaus in Gemünden mit den Referentinnen Regina Kehr vom Evangelischen Dekanat und den Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums Beginenhof, Kirsten Howind-Vieregge und Katrin Weiland, über gesellschaftliche Fragen zum Thema und persönliche Erfahrungen aus. Regina Kehr verdeutlichte, dass Frauen und Mädchen schon in biblischen Zeiten Gewalterfahrungen machten.