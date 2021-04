Bei einer Probegrabung im Jahr 2000 stieß man an der Klosterruine Seligenstatt in Seck auf nicht mehr sichtbare Mauerzüge, die sich noch wesentlich weiter nach Osten hin erstrecken. In einer Tiefe von etwa 1,50 Metern wurden außerdem bei diesen Grabungsarbeiten eine Tonscherbe aus dem 13./14. Jahrhundert sowie ein Ring aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Ruht auf dem ehemaligen Klostergelände möglicherweise noch ein Schatz?