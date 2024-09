Herschbach

Geschichten aus dem Leben aufgeschrieben: Zwei Herschbacher bringen „Jo, su wor dat“ heraus

i Der Kur- und Verkehrsverein Herschbach, vertreten durch Vorsitzenden Joachim Kuchinke, freut sich über das neue Werk von Winfried Himmerich und bedankte sich mit einem kleinen Präsent beim Co-Autor der gerade erschienenen Erzählungen „Jo, so wor dat“. Foto: Frauke Himmerich

„Weißt du noch?“ Die Antwort auf diese Frage liefern Winfried Himmerich und Günther Faber in ihrer Autobiografie mit dem Titel „Jo, su wor dat“ (Ja, so war das). Es ist eine bewegende Geschichte in einer sich in rasantem Tempo verändernden Zeit vom Ende des Zweiten Weltkriegs, den von Schicksalen und Entbehrungen geprägten Jahren danach, der Phase des Wirtschaftswunders bis in eine nüchterne Gegenwart mit vielen Fragen für die Zukunft.