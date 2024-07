Plus Hachenburg Gesang in der Stadt: Nacht der Chöre lockt nach Hachenburg i Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Formationen: Sie sind bei der Nacht der Chöre am 13. Juli in Hachenburg zu erleben. Foto: Röder-Moldenhauer (Archiv) Die siebte Nacht der Chöre füllt an diesem Samstag, 13. Juli, die Hachenburger Innenstadt mit Gesang. Von 18 bis gegen 22 Uhr werden auf dem Alten Markt und in der katholischen Kirche 13 Sängergruppen auftreten. Am Ende haben auch die Besucher Gelegenheit, ihre Stimme erklingen zu lassen. Lesezeit: 1 Minute

Modern, besinnlich, traditionell, rockig – mit der Chornacht in Hachenburg knüpft die Region 1 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an die Tradition an, Musik parallel an verschiedenen Plätzen zu bieten. Wer sich für Gesang interessiert, kann jederzeit dazukommen, zuhören, im Stehen, im Sitzen, mit einem Kaffee oder einem Eis in der Hand. ...