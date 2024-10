Plus Montabaur/Höhr-Grenzhausen Gerüchte in Montabaur und Höhr-Grenzhausen bestätigen sich: Die Restaurants „Pettinari’s“ stehen vor dem Aus Von Maja Wagener i Die Westerwald Arkaden bei der Eröffnung am 27. April 2023. Das "Herzstück" ist das Restaurant "Pettinari's". Foto: Fabian Herbst Seit Wochen gibt es Gerüchte in Höhr-Grenzhausen und Montabaur, dass die beiden Restaurants von Danilo Pettinari in den Westerwald Arkaden und im Haus Mons Tabor Probleme haben. Doch darauf angesprochen, wich der Chef der Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen bisher aus. Nun ist es allerdings amtlich. Lesezeit: 1 Minute

Die Spatzen brüllten es längst von allen Dächern: Die Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen, die zwei Restaurants – eines in der Stadthalle in Montabaur, eines in den Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen – betreibt, stehe vor der Insolvenz. Noch am Montag, 21. Oktober, sprach deren Chef Danilo Pettinari von einem ...