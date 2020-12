Montabaur

Viel Alkohol, zahlreiche Zeugen mit Erinnerungslücken und ein zerstörter Freundeskreis: Vor dem Amtsgericht Montabaur muss sich derzeit ein 22-jähriger Mann wegen sexuellen Missbrauchs mit Gewalt verantworten. Doch was ist wirklich am besagten Tattag im Januar 2018 in einem Haus der VG Montabaur passiert? Das Schöffengericht um Richter Erich Massow versucht aktuell, diesen äußerst komplexen Tatvorwürfen auf die Spuren zu kommen. Der Beschuldigte behauptet, dass er diese nicht begangen hat.