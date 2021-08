Eine wilde Kirmesschlägerei 2019 in Wirges bleibt juristisch ohne Folgen: Das Montabaurer Jugendschöffengericht hat vier junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Die Ereignisse an jenem Abend und die Zeugenaussagen zum Ablauf der Geschehnisse waren letztlich so unübersichtlich und widersprüchlich, dass es zu keiner Verurteilung kam. Lediglich einer der angeklagten Männer wurde für einen anderen Vorfall bestraft.