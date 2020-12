Koblenz/Westerwaldkreis

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten ist ein 22-jähriger Westerwälder wegen Drogenbesitz in nicht geringen Mengen verurteilt worden. Ein möglicher Handel mit Amphetaminen konnte dem schwer drogensüchtigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg nicht nachgewiesen werden. Das Urteil fiel in dieser Woche am Koblenzer Landgericht.