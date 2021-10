Geplanter Naherholungsort Gelbachtal: Masterplan macht Fortschritte

Um die Weiterentwicklung des „Masterplans Gelbachtal“ ging es, als sich Vertreter der drei Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau, Diez und Montabaur sowie des Zweckverbands Naturpark Nassau vor Kurzem in Ettersdorf zu einer Arbeitssitzung trafen. Das Gelbachtal soll in den kommenden Jahren zu einem touristisch wertvollen „Naherholungsfreiraum“ weiterentwickelt werden – das war bereits zu Anfang des Jahres das erklärte Ziel der drei genannten Verbandsgemeinden, die alle im Tal vertreten sind.

Vor allem für die Bevölkerung der Verbandsgemeinden und die Menschen vor Ort soll sich die Zukunftsentwicklung des Gelbachtals auszahlen. Deshalb gab es bereits im Juli ein erstes Arbeitstreffen mit allen im Tal ansässigen Akteuren, zum Beispiel mit den Ortsvorstehern, Gastronomen, Beherbergungsbetreibern und Winzern.

Wie aus einer gemeinsamen Presseerklärung der drei Verbandsgemeinden hervorgeht, hat das „Projektbüro 360“ in den vergangenen Wochen die Arbeitsergebnisse aus dem Juli in Projektkennblätter übertragen. Entstanden sind daraus insgesamt 21 Einzelprojekte, die nach vier Handlungsfeldern unterteilt sind und dem Plenum der ortsansässigen Akteure nun vorgestellt wurden.

Zum einen handelt es sich dabei um das Handlungsfeld Infrastruktur mit insgesamt neun Einzelprojekten wie zum Beispiel einem durchgehenden Wanderweg durch das Gelbachtal. Das Handlungsfeld Angebote umfasst vier Projekte wie etwa neue touristische Angebote aus den Bereichen Geschichte und Kultur sowie Natur und Landschaft.

Im Handlungsfeld Kommunikation mit seinen insgesamt sechs Projekten geht es unter anderem um eine moderne und abgestimmte Beschilderung im Gelbachtal und um die Verzahnung digitaler Informationsmöglichkeiten. Und viertens und letztens gehört auch das Handlungsfeld Prozesse und Netzwerke mit der Prozessbegleitung und Moderation eines öffentlichen Dialogs zur Lärmminderung im Tal, der langfristig etabliert werden soll, dazu.

Nach der Präsentation der Projekte diskutierten die Gruppen intensiv über Inhalte von Einzelprojekten. Danach konnten alle Teilnehmer die Projekte, die ihnen besonders am Herzen liegen, persönlich priorisieren. Aus den Ergebnissen dieser zweiten Arbeitssitzung erarbeitet das Projektbüro den finalen Masterplan Gelbachtal. Dieser wird anschließend in den Gremien der drei Verbandsgemeinden präsentiert, damit die Verbandsgemeinderäte die für die Fortführung des Projekts erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen.

„Das Engagement der ansässigen Akteure hat uns auch bei diesem Treffen ein gutes Stück in der Entwicklung eines touristischen Masterplans weitergebracht“, wird Karin Maas von der Tourist-Information Montabaur in der Pressemitteilung zitiert. „Alle drei Verbandsgemeinden, die Akteure und der Naturpark Nassau ziehen an einem Strang. Wir sind sicher, dass wir dem Tal auf diese Weise bald ein neues und noch attraktiveres Gesicht geben können.“