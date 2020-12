Montabaur

Der Bau von zwei neuen Supermärkten in der Nähe des Montabaurer ICE-Bahnhofs wird immer wahrscheinlicher. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes „Allmannshausen“ beschlossen.