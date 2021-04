Der Verbandsgemeinderat Montabaur stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer Änderung des Flächennutzungsplanes zu, in dem es um eine Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel der Stadt Montabaur geht. Einige Ratsmitglieder sehen eine weitere Ansiedlung von Aldi und Rewe an geplanter Stelle jedoch weiter kritisch.