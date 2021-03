Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Elisabeth: Hundsänger Kita-Umbau nimmt Form an

Wenn alles weiter so läuft wie bisher und die Corona-Pandemie es zulässt, wird die Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Hundsangen im Herbst kommenden Jahres beendet sein. Dies bestätigt auf Anfrage Verwaltungsratsmitglied Norbert Noll, der das Projekt im Auftrag der Pfarrei St. Laurentius Nentershausen betreut. Die Pfarrei ist Bauherr der Baumaßnahme. Die Zimmerleute seien am Werk und die Fertigstellung des Rohbaus sei beantragt, so Noll. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenplan würden eingehalten.