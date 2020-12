Westerburg

Mehr Zusammenarbeit war das Thema eines Treffens zwischen Vertreterinnen des Evangelischen Dekanats Westerwald und des Beginenhofs in Trägerschaft des Vereins Frauen gegen Gewalt. Schon lange in der Neustraße in Westerburg benachbart, will man nun den Kontakt intensivieren, um gemeinsame Ziele und Projekte zu verfolgen.