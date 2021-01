Gemeindeschwester plus: Wenn sogar die Fahrt zum Impfen organisiert wird

Höhr-Grenzhausen

Noch vor zwei Wochen stand das Telefon bei Michaele Meudt nicht still. Sie ist Gemeindeschwester plus für die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen und zurzeit auch damit betraut, den Senioren bei Fahrten zum Impfzentrum nach Hachenburg behilflich zu sein. Zwölf Touren konnte sie bisher organisieren. Dann blieb das Telefon still. Der Mangel an Impfstoff hat den Senioren vermutlich den Wind aus den Segeln genommen: „Ich denke, die Leute halten sich zurück, sind verunsichert“, vermutet die Gemeindeschwester, die seit Beginn des vergangenen Jahres im Rahmen eines Landesprojektes für die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen arbeitet und gleich mitten in die Corona-Krise geraten war.