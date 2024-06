Plus Oberelbert

Gemeinde hat nun eine eigene Kita: Erzieherinnen wissen, wie Oberelberter ticken

i Oberelbert hat nun eine eigene Kindertagesstätte. Zur Einsegnung erbat Pfarrer Steffen Henrich (links) Gottes Segen.r Foto: Maja Wagener

Auf dem Platz zwischen Sportheim und Stelzenbachhalle in Oberelbert, nahe der Kirche und der Feuerwehr, tummelten sich an diesem Nachmittag Kinder, Erwachsene, Kirch- und Politprominenz. Mit der Eröffnung des eigenen Kindergartens macht sich die Gemeinde unabhängig in der Kinderbetreuung.