Selters/Westerwaldkreis

Die Verbandsgemeinde ist Schreibstube und gelegentlich auch Anwalt ihrer Ortsgemeinden. So lautet das Selbstverständnis – und dies ist auch der Anspruch, den Bürger, Räte und Bürgermeister der Ortschaften an die Verbandsgemeindeverwaltung haben. Doch was, wenn zwei Ortschaften, die in derselben Verbandsgemeinde liegen, widerstreitende Interessen verfolgen? Welche Rolle spielt dann die Verwaltung, welche die Politik?