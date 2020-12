Hachenburg/Unnau

Als langjährige Chefärztin der Anästhesie im DRK-Krankenhaus in Hachenburg ist Dr. Bingül Bilsev vielen schwer kranken Menschen begegnet. Seit ihrer Pensionierung 2003 hat die in der Türkei geborene Medizinerin das Malen für sich entdeckt. Ihre Liebe zur Kunst und den Wunsch, Kranken zu helfen, hat sie jetzt in einem Projekt verknüpft: Bis 12. Dezember stellt sie ihre Gemälde erstmals öffentlich aus. Die Preise an den Kunstwerken, die in der Hachenburger Stadtbücherei Werner A. Güth zu sehen sind, sind dabei nur Mindestpreise, denn Bilsev möchte die Bilder zu einem möglichst hohen Wert versteigern: Der Erlös ist vollständig für die Unnauer Patenschaft bestimmt.