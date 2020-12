Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 10:52 Uhr

Ransbach-Baumbach

Geldkassette entwendet: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Ransbach-Baumbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde um 23.27 Uhr, durch einen bislang unbekannten Einzeltäter, die Revisionsklappe eines stationären Staubsaugers an der T-Tankstelle in Ransbach-Baumbach aufgebrochen.