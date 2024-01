Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, die Lebensgrundlagen für Flora und Fauna in und am Fluss zu erhalten, ist das mittlerweile abgeschlossene Renaturierungsprojekt am Oberlauf der großen Nister in Willingen. Das erklärte Umweltministerin Katrin Eder bei ihrem Besuch in Rennerod.