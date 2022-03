So ganz fassen kann es Angelika Löhr immer noch nicht, dass ihr Kater Mikosch nicht mehr da ist. „Er war so freundlich, schmusig und zutraulich“, schwärmt die 54-jährige Nombornerin von ihrem Haustier. Gleichzeitig stehen ihr die Tränen in den Augen, denn Mikosch lebt nicht mehr. Er wurde am Freitagmorgen an einem Feldweg gefunden: tot und geköpft. Nun ermittelt die Polizei.