Geistesblitz für die Wirtschaft: Designer aus Nauort will zum Welttag der Kreativität elektrisieren

Seit 2018 feiert die Welt am 21. April den internationalen Tag der Kreativität und Innovation. Warum? Für den Werbe- und Markenberater Tom Moog aus Nauort ist die Antwort ganz einfach: „Weil Kreativität den Menschen ausmacht." In seinem neuen Buch „Wie man den Geistesblitz findet" gibt der Westerwälder handfeste und lebensnahe Tipps, um den zündenden Ideenfunken zu schüren.

Darin findet sich ein Appell an die Gesellschaft, an Deutschland und nicht zuletzt an die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), dem Motor der hiesigen Wirtschaft. Die könnten mangels Kreativität den weltweit wirtschaftlichen Anschluss verlieren, so die Sorge des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für Mediengestalter bei der IHK Koblenz. Vor inzwischen sechs Jahren ...