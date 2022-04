Mit „Vive le plaisir“ – Lebe das Vergnügen! – hat Max Fischer aus Hillscheid sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Der Physiotherapeut und ehemalige Tischtennis-Profi arbeitete zwei Jahre an der Liedersammlung, die in erster Linie eines soll: Menschen in den aktuellen Krisenzeiten zeigen, dass das Leben schöne Seiten hat.