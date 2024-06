Plus Bad Marienberg

Gegen Extremismus: Politik und Kirche setzen im Westerwald auf gemeinsame Werte

i Im großen Saal des Bad Marienberger Europa-Hauses kamen die Gäste mit den Podiumsteilnehmern (von links) Axel Wengenroth, Gabi Wieland, Hendrik Hering, Karl Jacobi, Georg Poell und Ansar Ahmad ins Gespräch. Foto: Elmar Hering

Staat und Kirche müssen mehr Geld in die Bildung investieren. Nicht nur in die Vermittlung von Faktenwissen, sondern in Charakter- und Herzensbildung. Das ist eine der Erkenntnisse eines Podiumsgesprächs im Europa-Haus Marienberg – als Rezept gegen die Verrohung der Gesellschaft und gegen das Erstarken extremistischer und populistischer Kräfte. Eingeladen zu dem Dialog hatte die Evangelische Kirchengemeinde Bad Marienberg.