Familie Bender in Westerburg ist am Anschlag. Die 15-jährige Tochter Leonie leidet seit ihrer Geburt an Mikrozephalie mit allen nur erdenklichen Begleiterscheinungen, was den Alltag für die Benders seit Jahren schon zur Tortur werden lässt. Leonie ist Pflegestufe vier und zu 90 Prozent behindert.