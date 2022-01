Für einen kilometerlangen Stau auf der A 3 und volle Landstraßen sorgte am frühen Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen. Vor allen Dingen die Ladung versetzte die Einsatzkräfte zunächst in erhöhte Alarmbereitschaft. Die Räumungs- und Bergungsarbeiten werden sich wohl bis Mittwochnacht hinziehen.