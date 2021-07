Sommerurlaub hat Dennis Duscha schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Auch das E-Bike setzt Staub an, statt den 36-Jährigen an lauen Sommertagen durch die Wäller Landschaft zu transportieren. Grund ist eine hochgewachsene Schönheit, die sich in der Region breitmacht und trotz ihres ästhetischen Aussehens nicht ohne ist.