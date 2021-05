Gefährliche Körperverletzung auf dem Köppel: Mann wird bei Wandertour von Jugendlichen niedergeschlagen

Schlägerei an Vatertag: Bei einer Wandertour auf dem Köppel ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher gekommen. Ein Mann, der auf den Streit aufmerksam wurde, versuchte die Situation zu schlichten und wurde daraufhin von mehreren Jugendlichen niedergeschlagen.

Die Streitigkeiten zwischen den Jugendlichen, der Auslöser ist noch unklar, ereigneten sich am Donnerstag gegen 18.30 uhr auf dem Weg vom Köppel zum Pkw-Waldparkplatz in Ransbach-Baumbach. Wie die Polizei berichtet, kamen wenig später drei weitere Jugendliche mit einem Taxi aus Richtung Köppelhütte gefahren. Das Taxi hielt an, die drei Jugendlichen stiegen aus und gingen auf die bereits vor Ort befindlichen jungen Männer los.

Kurz darauf passierte eine fünfköpfige Wandergruppe die tobenden Streithähne und versuchte, den Streit zu schlichten. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde ein 41-jähriger Mann beleidigt und von den drei Jugendlichen aus dem Taxi niedergeschlagen. Obwohl der Mann bereits am Boden lag, traten und schlugen die drei Jugendlichen weiterhin auf diesen ein. Erst als weitere Personen zur Hilfe eilten, ließen sie von dem Geschädigten ab und entfernten sich.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Montabaur zu melden.