Gedenkprojekt wird fortgesetzt: Selters erhält weitere Stolpersteine

Selters

Der Verlegung von zumindest sieben weiteren Stolpersteinen an vier Adressen in Selters steht nichts mehr im Wege. Hinter dieser Ankündigung, die Stadtbürgermeister Rolf Jung nach einer längeren Pause in der Fortsetzung des künstlerischen Gedenkprojekts machen kann, steckt vor allem eines: viel aufwendige Recherche von Rainer Gütschow-Buczynska. Denn als bereits vor mehr als drei Jahren die „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“, die die Fortführung dieses künstlerischen Gedenkprojekts Demnigs leitet und organisiert, Nachfragen stellte, war es Gütschow-Buczynska, der Stunden im Bundesarchiv in Koblenz verbrachte, um Datensätze abzugleichen. Allerdings liegt dieser bemerkenswerte Einsatz bereits mehrere Jahre zurück.