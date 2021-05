Die Sebastian-Stahl-Stiftung lässt in Kooperation mit Wäller helfen e. V. einen Erinnerungswald mit 500 Bäumen aufforsten. Darüber hinaus werden Baumpaten gesucht, die sich an dieser Aktion beteiligen wollen. Für jeden Menschen, an den in diesem Wald erinnert werden soll, wird ein weiterer Baum gepflanzt. Ein geeigneter Platz für dieses Projekt ist bereits gefunden.