Geburtshilfeteam aus Hachenburg verabschiedet sich: Mit Brief Patientinnen gedankt

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Aufgestellt zu einem großen Herzen und mit Kerzen in den Händen haben die Mitarbeiter der gynäkologisch-geburtshilflichen Station in Hachenburg symbolisch Abschied voneinander, von der Abteilung und von ihren Patientinnen genommen. Foto: Röder-Moldenhauer

Lesezeit: 1 Minute

Seit Freitag ist die Gynäkologie/Geburtshilfe im Hachenburger Krankenhaus Geschichte. Viele Menschen in der Region können die Schließung nicht nachvollziehen. Die Mitarbeiterinnen haben sich nach der letzten Schicht noch einmal getroffen. Mit einem offenen Brief verabschiedet sich das Team – bestehend aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern. Hier der Brief im Wortlaut: