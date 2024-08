Plus Bonn/Westerwald

Gebürtiger Westerwälder hat Pläne: Kevin Lick will nach Freilassung aus russischer Haft Abitur nachholen

i Der Deutsch-Russe Kevin Lick, Freigelassener im Gefangenenaustausch, steht am Rande einer Pressekonferenz der Stiftung gegen Korruption. Moderiert wird die Veranstaltung von Wolkow von der Stiftung gegen Korruption, die von Kremlkritiker Nawalny gegründet wurde. Foto: Christoph Reichwein/dpa/dpa

Der aus russischer Haft freigekommene Deutsch-Russe Kevin Lick hat nach eigenen Angaben erst auf der Fahrt zum Flughafen erfahren, dass es einen Gefangenenaustausch gibt. „Es wurde nichts gesagt“, berichtete der 19-Jährige in Bonn. Davor seien alle am Austausch teilnehmenden Personen in ein Gefängnis nach Moskau gebracht worden, erzählte er.