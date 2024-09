Plus Montabaur Gartenschau in Montabaur: Beste Chance zum Mitreden endet bald Von Katrin Maue-Klaeser i Beraterin Kristina Oldenburg (vorn, von links), Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Landschaftsarchitekt Fabian Karle stellten Ideen für Montabaurs Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 vor. Foto: Katrin Maue-Klaeser Keine Handvoll Montabaurer „ohne Amt“ sind zum Bürgerdialog gekommen, um an der Bewerbung ihrer Stadt um die Landesgartenschau 2032 mitzuwirken. Das Wetter lockte wohl zu sehr, im eigenen Garten den Abend zu genießen. Online sieht es mit der Beteiligung besser aus – doch diese Gelegenheit endet bald. Lesezeit: 2 Minuten

In der Bürgerhalle gaben Koordinatorin Kristina Oldenburg und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher einen Überblick über Anregungen, die am Stand auf dem Wochenmarkt, in anderen persönlichen Gesprächen und über die Onlineplattform eingegangen sind. Es sind vielfältige Ideen, die als große bunte Blütenblätter an der „Montaflower“, dem Symbol der Bewerbung um die Gartenschau, ...