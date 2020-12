Westerwaldkreis

Der Urlaub ist abgesagt, ein Freibadbesuch bestenfalls sporadisch möglich: Corona verhagelt den meisten Wällern die üblichen Sommervergnügen. Also versuchen sie, es sich zu Hause so angenehm wie möglich einzurichten – und bei den tropischen Temperaturen gehört der Sprung ins kühle Nass eindeutig dazu. „Wir hätten zehnmal so viele Pools verkaufen können wie üblich“, sagt Markus Schütz, Marktleiter des hagebau-Markts im Koch Einkaufsland in Westerburg.