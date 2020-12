Westerwaldkreis

Die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden G 9-Gymnasien im Westerwald können beziehungsweise konnten trotz Corona ohne größere Probleme durchgeführt werden. Das ging vor allem deshalb, weil der schriftliche Teil schon im Januar absolviert wurde und jetzt ausschließlich die mündlichen Prüfungen im kleinen Kreise abgenommen werden mussten. Anders verhält es sich allerdings an den G8-Gymnasien und den Wirtschaftsgymnasien, bei denen erst in einigen Wochen die schriftlichen Arbeiten beginnen.