Plus VG Wirges

FWG zweitstärkste Kraft, FDP nicht mehr dabei: CDU holt sich im VG-Rat Wirges die Mehrheit zurück

i Im VG-Rat Wirges hat die CDU die absolute Mehrheit. Foto: Maja Wagener

Für die CDU ist die Welt in Wirges wieder in Ordnung: Sie holte sich bei der Kommunalwahl für den Verbandsgemeinderat ihre 2019 verlorene Mehrheit zurück. Doch nur noch drei Parteien lenken in den kommenden fünf Jahren die Geschicke der Verbandsgemeinde in Wirges. Die FDP, die drei Ratssitze innehatte, wurde jedoch nicht abgewählt: Die Vertreter der Liberalen hatten sich 2024 schlicht nicht mehr zur Wahl gestellt.