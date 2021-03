Fußgänger wird von Auto erfasst: Tödlicher Verkehrsunfall bei Bad Marienberg [Update]

Symbolbild: dpa Foto: dpa

[Update, 21.54 Uhr:] Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Pkw die Langenbacher Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Langenbach, als im Bereich der dortigen Aral-Tankstelle der Fahrer mit seinem Wagen mit einem die Fahrbahn querenden Fußgänger kollidierte. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion berichtet, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er letztlich seinen Verletzungen erlag. Die betroffene Unfallstelle war zwischenzeitlich nicht passierbar, ist nun aber geräumt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz geführt.