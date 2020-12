Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 13:18 Uhr

Nister

Funkenflug: Grillabend endet mit Feuerwehreinsatz

Das dürfte den Bewohnern der Naubergstraße in Nister gar nicht geschmeckt haben: Am späten Dienstagnachmittag ist es beim abendlichen Grillen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen, nachdem eine Thuja-Hecke in Brand geraten war. Auch der Unterstand des Anwesens fing Feuer.