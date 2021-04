Westerburg

Funken schlagen in Hochsilo: Feuerwehr verhindert Großbrand in Westerburg

Eine größere Brandkatastrophe konnte die Feuerwehr in Westerburg durch ihr schnelles Einschreiten verhindern, nachdem am Dienstag gegen 13.50 Uhr in einer Fensterbaufirma ein Hochsilo mit eingelagerten Holzspänen in Brand geraten war.