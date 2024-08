Fürs Kinderhospiz Hachenburg: Fabulous Booze Brothers zogen alle Register

Die Band The Fabulous Booze Brothers feierte vor Kurzem ihr 35-jähriges Bestehen mit einem mitreißenden Open-Air-Konzert auf dem Alten Markt in Hachenburg. Bei freiem Eintritt zog das Konzert eine riesige Menschenmenge an. „Es wurde ein Abend voller unvergesslicher Momente, der dank der Unterstützung der Stadt Hachenburg, der Hachenburger Kulturzeit und zahlreicher Sponsoren überhaupt erst möglich wurde“, schreibt die Band in ihrem Nachbericht.

Foto: Röder-Moldenhauer

Schon der furiose Auftakt mit den Klassikern „Peter Gunn“ und „Everybody Needs Somebody to Love“ setzte den perfekten Startschuss für die Show. Das Publikum ließ sich von der Energie der Band mitreißen. Als dann Songs wie „Johnny B. Goode“ von der Bühne erklangen, war kein Halten mehr: Die Zuhörer sangen lautstark mit, tanzten ausgelassen und und feierten die Musik begeistert. Der Auftritt war mehr als nur ein Konzert – er war eine ausgelassene Party, bei der die Band und das Publikum zu einer Einheit verschmolzen.

Publikum jubelte und tanzte

Der Musikmix aus Soul, Rhythm and Blues, Rock‘n‘Roll und Disco war hervorragend gelungen und traf den Nerv des Publikums. Besonders beeindruckend war die letzte Zugabe, als Axel „Mad Guitar“ Hain mit einem virtuosen Gitarrensolo zu „Purple Rain“ alle in seinen Bann zog. Weitere Höhepunkte lieferte Leadsänger Thomas „Föni“ Gfrörer, der mit energiegeladenen Aktionen wie dem „A- und B-Team“ immer wieder zum Mitmachen animierte und für eine ausgelassene Stimmung sorgte.

Die Leidenschaft und das Können der Band brachten das Publikum immer wieder zum Jubeln und Tanzen. Es war ein Abend voller Emotionen, an dem jeder einzelne Moment genossen wurde. Der Funke sprang über, es wurde gesungen, getanzt und gefeiert – genau das, was einen perfekten Konzertabend ausmacht.

Wohltätiger Zweck

Auch der wohltätige Zweck des Konzerts war ein besonderer Aspekt: Die Einnahmen und alle Spenden kamen schließlich dem Kinderhospiz in Hachenburg zugute. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Besucher und der Unterstützung des Vereins Wäller Helfen, der mit einem Infostand vertreten war, kam eine Spendensumme in Höhe von 6000 Euro zusammen.

Mit Unterstützung des Vereins Wäller Helfen kommen 6000 Euro an Spenden dem Kinderhospiz zugute. Foto: Röder-Moldenhauer

Am Ende des Abends äußerten viele Besucher den Wunsch, dieses beeindruckende Ereignis zu einer jährlichen Tradition werden zu lassen. Die Begeisterung und Freude über diesen besonderen Abend waren in jeder Hinsicht spürbar, und die Vorfreude auf zukünftige Konzerte der Fabulous Booze Brothers ist bereits groß. Es war ein außergewöhnliches Erlebnis, das alle Anwesenden noch lange in Erinnerung behalten werden.