Das Benefizkonzert am Sonntagnachmittag im Bürgerhaus von Wirges war eine Veranstaltung, die in doppeltem Sinne Aufmerksamkeit weckte, zum einen durch ein vielfältiges Repertoire an Chor- und Instrumentalmusik. Zum anderen stand der Benefizgedanke für die Menschen in der Ukraine im Mittelpunkt einer Soiree, bei der die Veranstalter, die Stadt Wirges und die Tanz- und Musikschule Glanc zur Unterstützung verschiedener Hilfsorganisationen aufgerufen hatten.